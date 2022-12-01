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1 600 призывников Тюменской области отправятся на службу в осенний призыв

Общество, 16:31 23 декабря 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

1 тыс. 600 юношей Тюменской области отправятся на службу в Вооруженные силы РФ. Предварительные итоги осенней призывной кампании подвел в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" главный военный комиссар региона Алексей Куличков 23 декабря.

Военный комиссар области отметил, что команды призывников убыли во все виды и рода Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе в Президентский полк и войска национальной гвардии. Образовательные организации ДОСААФ досрочно завершили выпуски по подготовке водителей.

"По представленным заявкам альтернативную службу будут проходить около 10 человек, в должностях подсобных рабочих, уборщиков помещений в больницах, в том числе один человек в центре допризывной подготовки", - рассказал Алексей Куличеов.

Особо он подчеркнул, что военнослужащие по призыву не попадают в зону проведения СВО, они находятся в воинских частях России, на присоединенных территориях их нет. Также, по его словам, около 150 человек в Тюменской области числятся как уклонисты от армейской службы. Мероприятия по их розыску сотрудники военного комиссариата могут проводить совместно с правоохранительными органами.

Завершатся мероприятия осеннего призыва в Тюменской области 31 декабря

Николай Ступников

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# Алексей Куличков , военкомат , осенний призыв

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