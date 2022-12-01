Тобольские врачи спасли пациента, страдавшего пупочной грыжей три года

| Фото: vk.com/tobmed | Фото: vk.com/tobmed

Пациента, который на протяжении трех лет страдал от ущемления пупочной грыжи, спасли врачи областной больницы № 3. На возвращение к полноценной жизни потребовалась серия операций и высокотехнологичное лечение, сообщает пресс-служба больницы.

С грыжей пациент проходил около трех лет, подавляя приступы боли лекарствами. Уже во время операции хирурги обнаружили, что при ущемлении пострадала часть тонкого кишечника, которая омертвела.

"Ситуацию усугубляли воспаление тканей брюшной стенки, полиорганная недостаточность и непроходимость, которая сопровождалась слабым кровоснабжением кишечника. Поэтому, после удаления безжизненной части органа, его одномоментное сшивание оказалось невозможным и вместе с хирургом Артёмом Рожковым мы прибегли к созданию временного сообщения между кишечником и внешней средой", - рассказал завотделением гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.

Пациенту пришлось провести больнице около месяца. Из-за омертвения части кишечника, инфекция попала в края раны. На помощь пришла вакуумная терапия. За жизнь пациента боролись и врачи реанимационного отделения больницы, которые проводили длительную вентиляцию лёгких и другие жизненно важные процедуры. Когда удалось стабилизировать его состояние, хирурги провели вторую операцию по сшиванию кишечника, полностью восстановив функцию органа пищеварения. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.