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Первая в регионе скважина термального источника пробурена 65 лет назад в Заводоуковске

Губернатор, 12:59 25 декабря 2022

t.me/av_moor Бригада бурового мастера И. В. Коденко получает переходящее Красное знамя Заводоуковского поселкового совета | Фото: t.me/av_moor

Первая скважина термального источника пробурена 65 лет назад в Заводоуковске. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале 25 декабря.

"Совсем скоро на тюменских термальных источниках будет ещё многолюднее. На каникулы к нам приедут гости из Югры, Ямала, Свердловской области, Пермского края и не только. Не многие знают, что история нашего региона, как термальной столицы России, началась ровно 65 лет назад в Заводоуковске. В середине 50-х годов прошлого века геологоразведочная экспедиция искала на юге области нефть. При испытании скважины 1-Р, которую пробурила бригада мастера Ивана Коденко, ударил мощный поток горячей воды", - рассказал глава региона.

Скважину законсервировали, а пробы воды отправили на анализ. Оказалось, что геологи обнаружили минеральный источник с уникальными целебными свойствами. В 1957 году на его базе была создана первая в регионе водолечебница.

Сегодня Тюменская область насчитывает около 20 источников с термальной минеральной водой на любой вкус и кошелёк. Так что возможность оздоровиться в новогодние дни есть у всех жителей региона.

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# Александр Моор , Заводоуковск , история , термальные воды

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