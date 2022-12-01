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В Тобольске открылась резиденция Деда Мороза

Общество, 15:23 25 декабря 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Резиденция Деда Мороза открылась в Тобольске 25 декабря. Первыми в гостях у главного новогоднего волшебника побывали дети, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В резиденции проходят ремесленные мастер-классы, а еще из нее можно отправить новогодний привет в любую точку мира почтой Деда Мороза.

Сегодня вечером в Тобольске на Красной площади зажжет свои огни главная городская елка.

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# резиденция Деда Мороза , Тобольск

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