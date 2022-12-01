В Ялуторовске пройдет бал декабристов

| Фото: vk.com/ano_tochka | Фото: vk.com/ano_tochka

Бал проекта "Танцующий город Декабристов" начнется в Ялуторовске в КДЦ "Юбилейный" 28 декабря в 15 часов. Это будет новогодний бал в стиле IX века, сообщает АНО "Точка".

Четыре месяца участники проекта занимались изучением историко-бытовых танцев: вальс, полонез, мазурка, кадриль. Зрителям они готовы показать свое мастерство и поделиться успехами.

"В Тюменской области, да и за ее пределами, существует устойчивое высказывание "Ялуторовск-город декабристов". Это связано с тем, что здесь с 1829 по 1856 годы отбывали ссылку девять декабристов. Они занимались посвящением, культурой, были созданы школы и устраивали салонные вечера", - напоминают организаторы бала.