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В Ялуторовске пройдет бал декабристов

Общество, 08:57 27 декабря 2022

vk.com/ano_tochka | Фото: vk.com/ano_tochka

Бал проекта "Танцующий город Декабристов" начнется в Ялуторовске в КДЦ "Юбилейный" 28 декабря в 15 часов. Это будет новогодний бал в стиле IX века, сообщает АНО "Точка".

Четыре месяца участники проекта занимались изучением историко-бытовых танцев: вальс, полонез, мазурка, кадриль. Зрителям они готовы показать свое мастерство и поделиться успехами.

"В Тюменской области, да и за ее пределами, существует устойчивое высказывание "Ялуторовск-город декабристов". Это связано с тем, что здесь с 1829 по 1856 годы отбывали ссылку девять декабристов. Они занимались посвящением, культурой, были созданы школы и устраивали салонные вечера", - напоминают организаторы бала.

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# бал , декабристы , Ялуторовск

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