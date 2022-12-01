Музыкальный салон XIX века по творчеству Александра Алябьева откроют в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Импровизированный музыкальный салон XIX века по творчеству композитора, уроженца Тобольска Александра Алябьева откроют в Специальной библиотеке для слепых 28 декабря в 11 часов. Здесь пройдет очередное занятие в клубе краеведения "Тюменское притяжение" на тему "Сибирский соловей".

По информации организаторов, Александра Алябьева по праву считают родоначальником русского романса. Он прожил удивительную жизнь, насыщенную самыми разнообразными событиями. В ней было всё – романтические метания молодости, гусарская отвага и удаль, поиски собственного пути в музыкальном творчестве и даже, как в русской пословице, не обошли его судьбу "сумы и тюрьмы". За воинскую доблесть в Отечественной войне Александр Алябьев был удостоен двух орденов Святой Анны 3-й степени, ордена Святого Владимира 4-й степени, медали "В память Отечественной войны 1812 года".

В XIX веке композитор пользовался большим успехом: он написал около 200 романсов, 6 опер, 20 музыкальных комедий, множество других произведений. Среди лучших – романсы "Соловей" на слова А. Дельвига, "Зимняя дорога", "Два ворона" на стихи А. Пушкина, "Вечерний звон" на слова И. Козлова, "Нищая" на стихи П. Беранже в переводе Д. Ленского.

"Встреча пройдет накануне Нового года, поэтому мы познакомим вас с тем, как волшебную ночь проводили жители Тобольской губернии в XIX веке", - рассказали в библиотеке.