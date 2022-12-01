Синоптики рассказали о погоде в Новый год в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усиление морозов прогнозируют синоптики на территории Тюменской области в предстоящую новогоднюю ночь, с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года.

По данным метеоцентра Фобос, к 31 декабря атлантический циклон принесет в регион холодные воздушные массы. Это и станет причиной понижения температуры воздуха.

Уже к вечеру субботы столбики термометров в Тюмени опустятся до минус 22, ночью – до минус 25 градусов мороза. День и ночь пройдут без осадков, ветер подует с запада со скоростью 2 метра в секунду.

Морозно будет и в первый день 2023 года. В течение суток 1 января температура воздуха составит от 26 до 29 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 5 метров в секунду.

Морозными эти дни будут и в других населенных пунктах региона. Так, в Тобольске и Увате синоптики прогнозируют в новогоднюю ночь минус 26 градусов, а 1 января в течение суток - до минус 32.

В Ишиме будет на пару градусов теплее. В ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров здесь покажут минус 23 градуса, а к вечеру понедельника похолодает до минус 27.

Самым теплым Новый год ожидается в Сладковском районе – в праздничную ночь минимальная температура воздуха здесь составит минус 17 градусов, а 1 января – минус 25.

Однако уже со 2 января жителей Тюменской области ждет потепление. Если 2 января дневная температура воздуха составит минус 13 градусов, то 3 января потеплеет до минус 4 и пойдет снег.

Любовь Голышева