Музыкальную сказку "Морозко" представят в Тюменской филармонии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкальную сказку "Морозко" покажут на сцене концертного зала им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии 7 января в 13 и 16 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Постановку представит Свердловская государственная детская филармония. Посетители услышат чтецов, певцов, музыку современного композитора Павла Крылова в исполнении оркестра народных инструментов и волшебную историю про Ивана, Настеньку и Марфушеньку-душеньку.

Сценарий композиции написал заслуженный артист России Илья Скворцов. Режиссер – заслуженный артист России Владимир Иванский. Художник – Оксана Бакеркина.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.