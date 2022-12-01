Житель Тюмени избил знакомого до смерти

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продолжается расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

21 декабря 2022 года в частном доме, расположенном по ул. Ставропольской в Тюмени, во время распития спиртных напитков между 39-летним обвиняемым и его 59-летним знакомым произошел конфликт. Со слов злоумышленника, собутыльник высказал оскорбления в его адрес, в ответ обвиняемый избил его. Через некоторое время от полученных травм мужчина скончался.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Мужчину заключили под стражу.