На Цветном бульваре тюменские купчихи расскажут, как праздновали Новый год раньше

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Театрализованные экскурсии с тюменскими купчихами пройдут у мобильного туристско-информационного центра Мостуризма на Цветном бульваре в Тюмени 30 декабря, 2 и 5 января.

Тюменские купчихи расскажут, как готовились и праздновали Рождество и Новый год в Сибири. "На прогулке по нарядному Цветному бульвару гости узнают историю праздника от времен Петра Великого до наших дней, как встречали Рождество в XVIII — XX веках купцы-миллионеры и простой люд, где в городе на Туре устраивали балы, маскарады, уличные гулянья, фейерверки, балаганы, чайные палатки. Расскажем и о том, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля, какие уникальные товары поставляли тюменский купцы в Европу", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель бюро путешествий "Тюменская купчиха" и экскурсовод Марина Сафина.

Завершится экскурсия у мобильного инфоцентра Мостуризма. 30 декабря купчихи будут ждать горожан в 16 часов. 2 января театрализованная экскурсия пройдет с 17 до 18 часов. 5 января желающих узнать, как праздновали Новый год и Рождество в Сибири раньше, ждут на Цветном бульваре в 18 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 12+.

Напомним, 27 декабря на Цветном бульваре открылся инфоцентр Мостуризма. Здесь гостям помогут не только спланировать путешествие в столицу и расскажут о ее главных достопримечательностях, но и порадуют посетителей развлекательными программами "Добро пожаловать в сказку". Тюменцев ждут VR-путешествия по Москве, занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, победители которых получат подарки, главный из которых — возможность отправиться в столицу.

Инна Пахомова