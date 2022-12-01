Детский сад на 550 мест торжественно открыли в Ямальском-2 в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Детский сад торжественно открыли в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени. Новый третий корпус детсада №95, расположенный на ул. Арктическая, 1, рассчитан на 550 мест.

Со знаменательным событием родителей, детей и работников дошкольного учреждения поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Открытие детского сада – это отличный подарок для жителей нового района. Хочу ребятам пожелать, чтобы в этом детском саду у вас каждый день было веселое настроение, хорошие друзья, замечательные воспитатели и много интересного. Родителям – здоровья, чтобы дети росли, радовали вас, развивались, готовились к школе", - отметил глава региона.

Вместе с Дедом Морозом в торжественной обстановке глава региона подарил воспитанникам детского сада "Снежинка" 60 пар детских лыж и сладкий подарок.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, третий корпус детского сада №95 введен в эксплуатацию досрочно. В нем разместились 24 дошкольные группы. Площадь здания составляет 9 тыс. 72 кв. м.

26 декабря в ходе рабочей поездки по образовательным организациям Тюмени Александр Моор также посетил четвертый корпус детского сада №158 на ул. Константина Посьета, 8, к. 1 в Ново-Патрушево. Учреждение на 320 мест уже открыло двери для ребят. Здесь размещаются 16 групп. Площадь здания – 6 тыс. 939 кв.м.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор также оценил ход строительства школы в микрорайоне "Ямальский -2".

Видео из Telegram-канал Александра Моора.

Любовь Голышева