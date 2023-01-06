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Концерт ансамбля "Зори Тюмени" покажут во всех виртуальных залах Тюменской области

Общество, 09:07 06 января 2023

Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение

Концерт государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" начнется в виртуальных концертных залах Тюменской области 15 января в 18 часов. Трансляция будет вестись из тюменской филармонии.

По информации городского департамента культуры, коллектив подготовил для зрителей хореографическую программу "Люблю тебя, мой край тюменский!". В программе представлены хореографические произведения, связанные с историей и культурой нашего региона. В частности, будут исполнены танцевальные композиции "Тюменская область, Урал и Россия", "Родная сторонка", "Ухажеры", "Девичья задорная", в исполнении мужской группы ансамбля – хореографическая картинка "Тюменские форсуны", шуточный татарский танец "Веселый сапожник" и другие.

В концерте также примет участие Детская хореографическая студия ГАНТ "Зори Тюмени".

Добавим, ансамбль является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, за свою творческую жизнь он побывал в 25 странах мира.

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# Зори Тюмени , концерт , хореография

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