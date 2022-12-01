6,5 лет проведет в колонии жительница Тюмени за сбыт наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 6,5 лет исправительной колонии общего режима за сбыт наркотиков осуждена 22-летняя жительница Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что обвиняемая вступила в сговор с неустановленным следствием лицом в интернете о сбыте наркотиков.

В марте 2022 года она забрала из тайника оптовую партию наркотиков и сделала около 20 закладок в г. Тюмени. Довести до конца преступные действия не смогла, так как ее задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято 9 грамм вещества, содержащего мефедрон.

Приговор в законную силу не вступил.