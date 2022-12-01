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Тобольскому центру занятости вручили награду всероссийского конкурса

Общество, 17:03 26 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Награды победителям и призерам первого Всероссийского конкурса в сфере занятости населения вручил глава Минтруда России Антон Котяков в Москве. В их числе — отделение кадрового центра "Работа России" Тобольска и Тобольского района, занявшее третье место в номинации "Лучший центр занятости населения России", сообщает информационный центр правительства региона.

В первом всероссийском конкурсе в сфере занятости по трем номинациям участвовали 109 организаций и специалистов из 53 субъектов страны. В финал вышли 12 кадровых и 14 карьерных консультантов. Эксперты отсмотрели больше 1 тыс. фотографий офисов, скриншотов сайтов, соцсетей и информационных систем, оценили около 500 документов и сделали несколько десятков контрольных звонков в кол-центры.

Отмечается, что консультанты тобольского центра занятости содействуют решению возникающих вопросов по принципу "одного окна". Исходя из запросов клиентов, расширяется перечень услуг, осуществляется их индивидуальное сопровождение. Также применяются новые подходы к содействию занятости граждан во взаимодействии с органами местного самоуправления.

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# конкурсы , центр занятости

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