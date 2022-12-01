Александр Моор рассказал, каким будет межвузовский кампус в Тюмени

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Идея кампуса – в открытости и создании современной инфраструктуры, где молодые люди смогут знакомиться, общаться со сверстниками, преподавателями, предпринимателями, создавать особую инновационную среду, новые стартапы и делать будущее.

Об этом по итогам рабочей поездки по объектам образования Тюмени сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Надеюсь, что кампус мы построим быстрее, чем дети из сегодняшнего детского сада станут студентами. Уверен, что когда они закончат школу, у них будет возможность получать образование, знакомиться с новыми друзьями, и самое главное – заниматься самореализацией в современном тюменском межвузовском кампусе", - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что будущий кампус – это не просто набор общежитий. Там будут созданы места для комфортного проживания студентов, занятий спортом, проведения свободного времени, появится технопарк.

"Самое главное – это будет не замкнутая среда только для студентов и преподавателей, а открытое городское пространство, которое будет привлекать жителей города и туристов. Уверен, что в нем смогут получать образование жители не только Тюменской области, но и соседних Ямала и Югры", - добавил Александр Моор в своем Telegram-канале.

Напомним, Тюменская область вошла в число девяти российских регионов, заявки которых на строительство кампусов получили одобрение на федеральном уровне. Участие в обсуждении концепции тюменского межвузовского кампуса приняли 55 тыс. человек.

Любовь Голышева