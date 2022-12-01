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Три тюменских преподавателя победили в конкурсе профессионального развития фонда Потанина

Общество, 15:25 27 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три преподавателя Тюменского госуниверситета стали победителями конкурса "Академический десант", который состоялся среди вузов-участников стипендиальной программы Владимира Потанина, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В номинации "Индивидуальная траектория" победили заведующий кафедрой моделирования физических процессов и систем ФТИ Родион Ганопольский, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин ИГиП Лариса Зайцева и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ирина Чикирева.

Благодаря конкурсу сотрудники смогут углубить знания в области проектирования и продвижения магистерских программ, расширить цифровые компетенции и повысить уровень педагогического мастерства.

Всего от участников было подано 93 заявки. К экспертизе допущена 81, из них 63 - в номинации "Индивидуальная траектория" и 18 – в номинации "Институциональный опыт". Победителями стали 24 преподавателя.

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# преподаватели ТюмГУ , ТюмГУ , фонд Потанина

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