В Тюмени мастер-классы по танцетерапии и скандинавской ходьбе посетили более 300 человек

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Более 300 юных и взрослых тюменцев посетили мастер-классы по танцетерапии и скандинавской ходьбе в сквере Льва Ровнина за 2022 год. Самому старшему из них -93 года.

По информации Тюменского медуниверситета, тюменский ветеран поделился секретами долгожительства, посоветовал сохранять позитивный настрой и вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физической культурой. Он сам посвящает физическим упражнениям не менее часа в день.

Последнее в 2022 году оздоровительное занятие для пожилых тюменцев провела директор тюменского регионального отделения "Лиги преподавателей высшей школы", пециалист по спорту, лечебной и адаптивной физической культуре Тюменского медицинского университета и центра "Тюмень-дзюдо" Елена Августа.

Она рассказала о важности молочных продуктов в рационе, напомнив, что их регулярное употребление поможет восстановить нехватку кальция в организме. Полезные продукты питания участникам занятий вручили представители тюменской компании-производителя.

Напомним, занятия лечебной физкультурой проходят в рамках федеральной инновационной площадки "Реализация принципа здоровьесбережения в образовательной деятельности", национального проекта "Демография" и муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Тюмени "Спорт Тюмени" на 2021-2026 годы".