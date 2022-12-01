Первенство Тюменской области по гиревому спорту примет Заводоуковск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первенство Тюменской области по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 лет и 17-18 лет пройдет в Заводоуковске 28-29 декабря. Соревнования примет спортивный комплекс "Ритм" (ул. Революционная, 113). Выступления участников стартуют в 10 часов 30 минут.

За звание сильнейших будут соревноваться спортсмены из Тобольска, Ялуторовска, а также из Тюменского, Абатского, Вагайского, Ярковского, Юргинского районов, Голышмановского и Заводоуковского городских округов.

Среди участников будут и именитые гиревики – это Вадим Тараканов, Иван Ольшко и Анастасия Суханова - победители первенства мира по гиревому спорту, бронзовый призер первенства мира Мария Надюкова, серебряный призер первенства России Юлия Казанцева, а также Никита Метелев - кандидат в мастера спорта из Тюмени.

В программу соревнований войдет классическое двоеборье, толчок по длинному циклу, рывок среди девушек, а также командная эстафета в толчке по длинному циклу.

Спортсмены смогут выполнить нормативы на присвоение разрядов и поспорить за место в сборных региона для участия в соревнованиях всероссийского уровня.