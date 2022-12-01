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Андрей Белоусов исполнит мечту 13-летнего подростка из Тюменской области о беговых лыжах

Общество, 15:03 27 декабря 2022

скриншот видео

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить новогоднюю мечту 13-летнего Ивана Коновалова из Тюменской области - о беговых лыжах Fisher.

"Я думаю, что его мечта исполнится", - сказал Белоусов.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля.

Видео: правительство РФ.

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# Елка желаний

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