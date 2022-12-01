Тюменские ученые выпустили учебник по фармакологии для российских медвузов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебник по фармакологии для медвузов выпустили ученые Тюменского медицинского университета. Это обновленное издание с актуальной информацией выпущено в стране впервые за 20 лет.

Первые 200 экземпляров получат студенты медвуза, при этом уже сейчас в очереди на учебник московские университеты, институты, в том числе и из стран СНГ.

Издание подготовлено коллективом кафедры фармакологии Тюменского медицинского университета в сотрудничестве с ведущими врачами-клиницистами России.

По словам одно из соавторов учебника, главного врача Федерального центра нейрохирургии Артура Суфианова, фармакология является одной из сложнейших дисциплин. Но долгие годы для подготовки студентов использовалось издание, которое было написано несколько десятков лет назад.

Издание тюменских ученых рекомендовано использовать в качестве учебника для студентов, которые получают образование по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Фармация".

Оксана Корнеенкова