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Медали к юбилею свадьбы вручили двум семьям в Заводоуковске

Общество, 16:16 27 декабря 2022

информационный центр правительсвта Тюменской области Анатолий и Фрида Скрыник | Фото: информационный центр правительсвта Тюменской области

Благодарственные письма губернатора Тюменской области Александра Моора и медали к юбилею свадьбы вручили двум семьям в Заводоуковске, сообщает информационный центр правительства региона.

55-летний юбилей со дня свадьбы отметила семья Скрыник, семья Колпаковых — 50-летие брака. В связи с этим пары получили единовременные выплаты.

информационный центр правительсвта Тюменской области Григорий и Зинаида Колпаковы | Фото: информационный центр правительсвта Тюменской области

Напомним, глава региона в марте 2022 года подписал постановление о выделении средств супружеским парам к юбилейным датам, начиная с 50 лет совместной жизни. Соответствующие выплаты в 2022 году в Тюменской области получили более 4 тыс. 100 семей. Это более 93 млн рублей. Среди юбиляров 16 пар отметили 70-летие супружеской жизни.

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# выплаты , семьи , юбилей

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