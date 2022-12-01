Тюменские "моржи" в Новый год устроят заплыв под бой курантов

| Фото: из сообщества "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте

Тюменские "моржи" погрязятся в прорубь на территории базы "Озеро чемпионов" в ночь на 1 января 2023 года. Здесь же, на улице, они будут слушать новогоднюю речь президента РФ Владимира Путина.

За десять минут до традиционного обращения главы государства к проруби вынесут телевизор. Как только забьют куранты, спортсмены прыгнут в воду.

"Подготовили прорубь размером восемь на девять метров, установив там специальный насос, который не дает воде замерзнуть", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Татьяна Редькина.

В 2022 году в прорубь под бой курантов прыгали примерно 25 человек — семейный пары с детьми, приверженцы здорового образа жизни. По словам Татьяны Редькиной, "моржи" начали заблаговрменно интересоваться, будет ли такое в 2023 году.

На территории базы уже начали по традиции украшать елку медалями с разных соревнований. Впервые развешали на новогоднем дереве награды в конце 2019 года. Здесь же, на базе, залили ледовые горки и каток. С 31 декабря до 8 января центр закаливания будет работать ежедневно. Также здесь можно покататься на северных оленях.

4 января с 12 часов "моржи" организуют празднование для всех желающих. Тюменцев ждут конкурсы, игры. Продолжительность мероприятия — два часа.

Инна Пахомова