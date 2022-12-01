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23 печки-буржуйки отправят участникам СВО предприятия Ишимского района

Общество, 10:59 28 декабря 2022

t.me/SLomovcev | Фото: t.me/SLomovcev

23 печки-буржуйки отправят участникам СВО предприятия Ишимского района. Изготавливают их сотрудники ООО "Эталон", а часть затрат взяли на себя предприятия "Авангард", и работники администрации Равнецкого сельского поселения, сообщил глава Ишимского района Сергей Ломовцев в своем Telegram-канале.

"Буржуйки будут согревать наших ребят в полевых условиях в зимний период. Благодарю всех неравнодушных, кто продолжает оказывать необходимую помощь", - подчеркнул глава района.

t.me/SLomovcev | Фото: t.me/SLomovcev

Он отметил, что также средства на изготовление печей землякам, участвующим в специальной военной операции, были собраны за счет благотворительных концертов.

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# Ишимский район

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