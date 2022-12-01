Печки, носилки, подарки и открытки с Новым годом передали ишимцы бойцам СВО

| Фото: ТГ-канал Фёдора Шишкина | Фото: ТГ-канал Фёдора Шишкина

Новую партию гуманитарной помощи передали ишимцы своим землякам – бойцам СВО. Об этом написал глава города Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

Это 10 печей для обогрева армейских палаток, изготовленные студентами Ишимскогомного профильного техникума. Сшитые активистами городского совета ветеранов и сотрудниками школы-интерната тактическими носилками для переноски раненых. А также сувениры и открытки со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом.

"Солдаты базирующегося в Ишиме полка в числе первых отправились в зону СВО для выполнения боевых задач по защите страны. И все это время мы стараемся оказать нашим бойцам посильную помощь и поддержку", - подчеркнул Фёдор Шишкин.