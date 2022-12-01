Единое окно цифровых услуг для тюменцев запустила Почта России
Личный кабинет для физлиц Тюменской области запустила Почта России на своем сайте. Он устроен по принципу единого окна, где тюменцы могут оформлять посылки и письма онлайн, заказывать доставку, смотреть список активных и доступных для подключения услуг, сообщает пресс-служба учреждения.
"Наша цель — создать простой и комфортный инструмент, с помощью которого было бы удобно получать все доступные услуги в одном месте. При разработке личного кабинета мы опирались на потребности клиентов и самые популярные пользовательские сценарии и постарались их учесть", — рассказал руководитель департамента веб-сервисов Александр Шумилов.
С помощью личного кабинета удобно отслеживать посылки и письма, выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, видеть прогресс в бонусной программе. В дальнейшем появится возможность подстраивать личный кабинет под себя. Пользователи смогут изменить порядок отображения статистики, списка подключенных услуг. Это упростит пользовательский путь и учтет индивидуальные особенности каждого клиента. Также в кабинете доступен поиск по сайту.