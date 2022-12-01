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Единое окно цифровых услуг для тюменцев запустила Почта России

Общество, 17:48 28 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личный кабинет для физлиц Тюменской области запустила Почта России на своем сайте. Он устроен по принципу единого окна, где тюменцы могут оформлять посылки и письма онлайн, заказывать доставку, смотреть список активных и доступных для подключения услуг, сообщает пресс-служба учреждения.

"Наша цель — создать простой и комфортный инструмент, с помощью которого было бы удобно получать все доступные услуги в одном месте. При разработке личного кабинета мы опирались на потребности клиентов и самые популярные пользовательские сценарии и постарались их учесть", — рассказал руководитель департамента веб-сервисов Александр Шумилов.

С помощью личного кабинета удобно отслеживать посылки и письма, выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, видеть прогресс в бонусной программе. В дальнейшем появится возможность подстраивать личный кабинет под себя. Пользователи смогут изменить порядок отображения статистики, списка подключенных услуг. Это упростит пользовательский путь и учтет индивидуальные особенности каждого клиента. Также в кабинете доступен поиск по сайту.

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# личный кабинет , Почта России

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