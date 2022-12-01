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О правилах безопасности на ж/д переездах тюменским водителям напоминают Дед Мороз и Снегурочка

Общество, 12:37 29 декабря 2022

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Сказочные новогодние персонажи "дежурят" на переездах с интенсивным автомобильным движением Тюменского региона СвЖД. У станции Винзили Дед Мороз и Снегурочка раздают водителям иллюстрированные памятки и напоминают правила пересечения железнодорожных путей.

Особое внимание автомобилистов обращают на движение через ж/д переезд в условиях снегопада, гололеда и ветра. Добросовестные водители за пересечение переезда с соблюдением всех правил получают от Деда Мороза автомобильные сувениры, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

В 2022 году в границах СвЖД дежурные по переездам зафиксировали более 1 тыс. 500 нарушений правил дорожного движения водителями, наиболее частые — пересечение путей при запрещающих сигналах светофора, проезд под закрывающийся шлагбаум, объезд шлагбаума. В этом году на переездах зафиксировано три происшествия, в которых пострадали три человека.

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# СвЖД

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