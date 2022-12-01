Органы соцзащиты Тюменской области приняли 4 тыс. обращений от семей участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. обращений от семей участников специальной военной операции поступило в органы соцзащиты Тюменской области. По каждому вопросу приняты или принимаются необходимые меры.

Об этом сообщила вице-губернатор Ольга Кузнечевских на очередном заседании регионального оперативного штаба по безопасности, которое провел губернатор Александр Моор.

В Тюменской области продолжают работать 79 социальных гостиных. Помощь в них получили уже 2 тыс. членов семей мобилизованных.

Кроме того, свыше тысячи заявок от мобилизованных и их семей выполнили волонтеры добровольческого движения #МЫВМЕСТЕ.

"410 предприятий и организаций Тюменской области оказывают семьям своих мобилизованных работников дополнительную поддержку. Помощь от работодателей получили более 400 семьей", - сообщили в информационном центре регионального развития.

По словам Александра Моора, даже если сегодня некоторые из семей военнослужащих не нуждаются в поддержке, завтра ситуация может измениться. "Мы должны сразу же узнать об этом и оперативно оказать необходимую помощь", - отметил он.