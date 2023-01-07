Тюменской области увеличили сроки весенней охоты до 10 дней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весенняя охота на водоплавающую, боровую дичь и серую ворону в 2023 году будет длиться по 10 дней в каждой из зон, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях южной зоны области сезон охоты на водоплавающую дичь и ворону серую открывается в последнюю субботу апреля и будет длиться 10 дней, на боровую дичь - в последнее воскресенье апреля на 10 дней.

В охотугодьях северной зоны на водоплавающую дичь и ворону серую – с первой субботы мая (10 дней), на боровую дичь - с первого воскресенья мая (10 дней).

Госохотдепартамент Тюменской области уведомляет, что подача заявок на участие в распределении разрешений на добычу этих видов стартует 9 января 2023 года в 12 часов. Подать заявку можно через портал услуг Тюменской области (в том числе через личный кабинет охотника), через МФЦ, почтовым отправлением в адрес Госохотдепартамента Тюменской области (Тюмень, ул. Свердлова 35/3).

Распределение разрешений осуществляется в порядке очередности поступления заявок в департамент.