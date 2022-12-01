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В Тюмени за 11 месяцев смертность в ДТП снизилась на 21%

Общество, 16:29 29 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 человек погибли в ДТП на дорогах Тюмени в январе–ноябре 2022 года, что на 21,3% ниже показателя 2021 года. В авариях пострадали 1 тыс. 834 человек, это меньше на 1%, сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Тюмени Артем Сотников.

За январь-ноябрь 2022 года произошло 1 тыс. 397 дорожно-транспортных происшествий, показатель вырос на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Основными причинами ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

По итогам 11 месяцев выявили 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, за тот же период 2021 года таких мест было 32.

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# ДТП , статистика

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