Четыре человека погибли и пятеро ранены в аварии в Ишимском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека погибли и пятеро ранены в аварии в Ишимском районе. На 34 километре трассы Казанское - Ишим столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и Volkswagen, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Предварительно, Kia Rio в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу. В аварии погибли его водитель и пассажир, а также двое пассажиров Volkswagen - это 17-летний подросток и 22-летняя девушка", - рассказали в ГИБДД.

Ранения получили пять человек из обоих автомобилей. Они доставлены в больницу для оказания помощи.

Движение на автодороге не ограничено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области.