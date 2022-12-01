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В Тюменском районе новоселам вручили ключи от 22 квартир

Общество, 10:40 30 декабря 2022

t.me/SVIvanova_tmr | Фото: t.me/SVIvanova_tmr

Ключи от новых квартир получили 22 семьи из п. Яр Тюменского района. Новоселами они стали по региональной программе расселения из аварийного жилья, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Квартирами сельчане довольны. Жилье с чистовой отделкой, сантехникой, раковинами и электроплитами. В доме очень тепло, как они говорят - заходи и живи. Во дворе установлены автономная котельная и детская площадка, предусмотрена парковка.

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В начале 2023 года еще 16 семей из аварийных домов станут новоселами. А в целом, за четыре года Тюменском районе из 431 аварийного помещения переселены около тысячи человек.

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# ветхое и аварийное жилье , ключи , переселение , Тюменский район

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