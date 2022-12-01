В Тюменском районе новоселам вручили ключи от 22 квартир
Ключи от новых квартир получили 22 семьи из п. Яр Тюменского района. Новоселами они стали по региональной программе расселения из аварийного жилья, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем Telegram-канале.
Квартирами сельчане довольны. Жилье с чистовой отделкой, сантехникой, раковинами и электроплитами. В доме очень тепло, как они говорят - заходи и живи. Во дворе установлены автономная котельная и детская площадка, предусмотрена парковка.
В начале 2023 года еще 16 семей из аварийных домов станут новоселами. А в целом, за четыре года Тюменском районе из 431 аварийного помещения переселены около тысячи человек.