В Тюменском районе новоселам вручили ключи от 22 квартир

| Фото: t.me/SVIvanova_tmr | Фото: t.me/SVIvanova_tmr

Ключи от новых квартир получили 22 семьи из п. Яр Тюменского района. Новоселами они стали по региональной программе расселения из аварийного жилья, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Квартирами сельчане довольны. Жилье с чистовой отделкой, сантехникой, раковинами и электроплитами. В доме очень тепло, как они говорят - заходи и живи. Во дворе установлены автономная котельная и детская площадка, предусмотрена парковка.

В начале 2023 года еще 16 семей из аварийных домов станут новоселами. А в целом, за четыре года Тюменском районе из 431 аварийного помещения переселены около тысячи человек.