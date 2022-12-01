Четыре библиотеки Тюменской области вошли во Всероссийский проект "Гений места"

| Фото: vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Четыре муниципальные библиотеки Тюменской области вошли в федеральный проект "Гений места" и получат ресурсную поддержку в 2023 году. Это библиотека им. А. И. Васильева в Ишиме, Боровская сельская библиотека, молодежная библиотека в Ялуторовске и Центральная районная библиотека Омутинского района. Все они являются модельными библиотеками.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Тюменская область стала лидером среди УФО по количеству отобранных библиотек, которые включатся в работу по социально-экономическому развитию территорий, в том числе через продвижение своих культурных особенностей", - отметила она.

Итоги конкурсного отбора новых библиотек подвели министерство культуры РФ и Российская государственная библиотека. В 2023 году к проекту присоединится 101 библиотека, в 74 субъектах РФ будет работать 290 точек концентрации талантов.