Моор: Тюменская область всесторонне поддерживает участников СВО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область всесторонне поддерживает участников СВО. Специальная военная операция сплотила всех жителей Тюменской области, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью на телеканале "Регион-Тюмень" 30 декабря.

Вклад региона в восстановление Луганской народной республики отметил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Область взяла шефство над Краснодоном. Тюменские специалисты ремонтируют дороги, инженерные коммуникации, больницы и другие соцобъекты.

Тонны гуманитарной помощи доставлены из Тюменской области в Краснодон. С начала специальной военной операции в регионе прошла не одна акция в поддержку бойцов. В них участвовали тысячи жителей области. Поддерживает мобилизованных и правительство Тюменской области - это выплаты, гуманитарная помощь, обмундирование.

Как рассказал губернатор, помимо обмундирования и снаряжения, которое выдавало Министерство обороны, пригласили офицеров, которые служили в самых разных горячих точках и имели опыт участия в СВО и с ними посоветовались, что еще дополнительно нужно с учетом особенностей и нюансов ведения боевых действий." Составили с ними перечень дополнительного обмундирования, специального снаряжения, которое нужно для выполнения самых разных зада", - пояснил Александр Моор.

Он отметил, что правительство региона всегда на связи с командирами. Многое из того, что поставляется в зону СВО – это расходные материалы, которые заканчиваются или выходят из строя, поэтому идет их постоянное пополнение. Глава региона подчеркнул, что пока земляки выполняют боевые задачи, помощь оказывается семьям и близким мобилизованных.

"Почти 500 ребятишек из Краснодона отдыхали в Крыму, еще 300 – приезжали в спортивные секции: занимались спортом, отдыхали. Когда мы привезли учебники и детские книги, библиотекари, которые вышли их принимать, в прямом смысле плакали. Много лет не видели новых поступлений и особенно русской литературы. Но что еще меня впечатляет, как они сохраняют память о Великой Отечественной войне, молодогвардейцах, своих земляках", - подчеркнул глава региона.

Оксана Корнеенкова