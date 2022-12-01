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Моор: Тюменская область всесторонне поддерживает участников СВО

Губернатор, 11:23 30 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область всесторонне поддерживает участников СВО. Специальная военная операция сплотила всех жителей Тюменской области, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью на телеканале "Регион-Тюмень" 30 декабря.

Вклад региона в восстановление Луганской народной республики отметил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Область взяла шефство над Краснодоном. Тюменские специалисты ремонтируют дороги, инженерные коммуникации, больницы и другие соцобъекты.

Тонны гуманитарной помощи доставлены из Тюменской области в Краснодон. С начала специальной военной операции в регионе прошла не одна акция в поддержку бойцов. В них участвовали тысячи жителей области. Поддерживает мобилизованных и правительство Тюменской области - это выплаты, гуманитарная помощь, обмундирование.

Как рассказал губернатор, помимо обмундирования и снаряжения, которое выдавало Министерство обороны, пригласили офицеров, которые служили в самых разных горячих точках и имели опыт участия в СВО и с ними посоветовались, что еще дополнительно нужно с учетом особенностей и нюансов ведения боевых действий." Составили с ними перечень дополнительного обмундирования, специального снаряжения, которое нужно для выполнения самых разных зада", - пояснил Александр Моор.

Он отметил, что правительство региона всегда на связи с командирами. Многое из того, что поставляется в зону СВО – это расходные материалы, которые заканчиваются или выходят из строя, поэтому идет их постоянное пополнение. Глава региона подчеркнул, что пока земляки выполняют боевые задачи, помощь оказывается семьям и близким мобилизованных.

"Почти 500 ребятишек из Краснодона отдыхали в Крыму, еще 300 – приезжали в спортивные секции: занимались спортом, отдыхали. Когда мы привезли учебники и детские книги, библиотекари, которые вышли их принимать, в прямом смысле плакали. Много лет не видели новых поступлений и особенно русской литературы. Но что еще меня впечатляет, как они сохраняют память о Великой Отечественной войне, молодогвардейцах, своих земляках", - подчеркнул глава региона.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Моор , бойцы , Донбасс , поддержка

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