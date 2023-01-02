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В Тюменском районе пьяный подросток поехал кататься на автомобиле

Происшествия, 14:12 02 января 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

17-летнего водителя задержали автоинспекторы в селе Черепаново Тюменского района днем 1 января. Подросток управлял автомобилем ВАЗ-2114, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Показания алкотестера у юного водителя составили 0,14 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На подростка составлен материал за вождение без прав, автомобиль эвакуирован.

Еще одного 17-летнего водителя на автомобиле Ford задержали в селе Петелино Ялуторовского района. Парень дождался, когда мама уснет, взял ключи и поехал кататься. Ранее подросток прошел обучение в автошколе, но водительское удостоверение еще не получил. На него составлен административный материал за езду без прав. Опьянения алкотестер не показал.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

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