Мобильным приложением "Телемед 72" пользуются 72,5 тыс. жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

72,5 тыс. жителей Тюменской области пользуются приложением здравоохранения Тюменской области "Телемед 72". За 2022 год его скачали 20 тыс. человек, сообщает медицинский информационно-аналитический центр.

По данным ведомства, пациенты с детьми жаловались, что не могут через "Телемед 72" записать ребенка к врачу, их перебрасывает на портал Госуслуг. Выяснилось: чтобы данные детей появились в приложении, нужно в своем профиле нажать на кнопку с красным текстом "Выйти из учетной записи", а потом авторизоваться и ввести логин-пароль от учетной записи Госуслуг. С помощью раздела "Медицинская карта" сейчас можно запросить и распечатать документы из электронной медкарты, выбрав период. Также появилась возможность забронировать талон в процедурный кабинет, через "Электронную очередь". Такой услугой воспользовались половина пользователей мобильного приложения.

После доработки записать к врачу себя, ребенка или родственника стало проще и быстрее, чем на портале Госуслуг. В разделе "Запись на прием" до минимума сократили количество кликов. Приложение сразу открывает выбор специальности врача, потом конкретного врача, дату, время. Остается подтвердить запись и вовремя прийти на прием. В результате за год через "Телемед 72" записались к врачу 360 тыс. раз.