Мобильным приложением "Телемед 72" пользуются 72,5 тыс. жителей Тюменской области
72,5 тыс. жителей Тюменской области пользуются приложением здравоохранения Тюменской области "Телемед 72". За 2022 год его скачали 20 тыс. человек, сообщает медицинский информационно-аналитический центр.
По данным ведомства, пациенты с детьми жаловались, что не могут через "Телемед 72" записать ребенка к врачу, их перебрасывает на портал Госуслуг. Выяснилось: чтобы данные детей появились в приложении, нужно в своем профиле нажать на кнопку с красным текстом "Выйти из учетной записи", а потом авторизоваться и ввести логин-пароль от учетной записи Госуслуг. С помощью раздела "Медицинская карта" сейчас можно запросить и распечатать документы из электронной медкарты, выбрав период. Также появилась возможность забронировать талон в процедурный кабинет, через "Электронную очередь". Такой услугой воспользовались половина пользователей мобильного приложения.
После доработки записать к врачу себя, ребенка или родственника стало проще и быстрее, чем на портале Госуслуг. В разделе "Запись на прием" до минимума сократили количество кликов. Приложение сразу открывает выбор специальности врача, потом конкретного врача, дату, время. Остается подтвердить запись и вовремя прийти на прием. В результате за год через "Телемед 72" записались к врачу 360 тыс. раз.