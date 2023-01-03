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614 единиц техники и 567 рабочих задействованы в уборке снега в Тюмени

Общество, 10:52 03 января 2023

Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

614 единиц техники и 567 рабочих задействованы в уборке снега в Тюмени 3 января. За прошедшие сутки в городе выпало 6 мм осадков. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Снегопад сопровождался колебаниями температуры воздуха. В течение третьего января также синоптиками прогнозируются осадки, а это значит, что нас ждет еще четыре миллиметра снега. Утром прошел селектор, где подрядным организациям и управляющим компаниям поставлена задача усилить работы по уборке и вывозу снега", - написал он.

В первую очередь проводится уборка на центральных магистралях. Кроме того, будет расчистка от снега остановочных комплексов, подъездных путей к контейнерным площадкам. Многие УК привлекают технику, чтобы обеспечить расчистку межквартальных проездов.

Отметим, что 2 января в содержании улично-дорожной сети города Тюмени было задействовано 876 единиц дорожной техники - 453 работали ночью, 423 - днем. Также на уборку вышли 1 тыс. 194 дорожных рабочих, из них 692 человека работали в ночь, 502 днем.

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# Руслан Кухарук , уборка снега

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