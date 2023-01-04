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В Госавтоинспекции назвали три самых опасных нарушения на трассах Тюменской области

Общество, 15:51 04 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Госавтоинспекции назвали три самых опасных нарушения на трассах Тюменской области. Ими признаны - выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, превышение скорости либо несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям.

Опасность этих нарушений подтверждена статистикой: каждая третья авария в регионе произошла из-за несоблюдения скоростного режима или несоответствия скорости дорожным и погодным условиям. Каждый седьмой из погибших, лишился жизни в авариях, случившихся из-за выезда на встречную полосу, уточнили в ведомстве.

Впрочем, в Госавтоинспекции пояснили, что таких нарушений становится меньше. В январские праздники инспекторы рассказывают водителям об опасных нарушениях правил, убеждают их не торопиться, не совершать опасных маневров на дороге, учитывать погодные условия, скользкость проезжей части и применять зимний стиль вождения, более осторожный и ответственный.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожная безопасность

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