Виртуальный концертный зал Ишимского района включен в число лучших в России

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Виртуальный концертный зал, открытый на базе Дома культуры Ишимского района, включен в число лучших в России. Его отметили в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ". На конкурс коллектив представил реализованные творческие проекты, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, что виртуальные концертные залы — это система трансляций выступлений артистов онлайн или в записи. Сегодня в Тюменской области действует 32 таких объекта: шесть из них открыты в рамках регионального проекта "Цифровая культура", еще 26 – за счет средств регионального и местного бюджетов.