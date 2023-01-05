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Вздутие живота и головную боль может вызвать переедание, предупреждают врачи

Общество, 11:14 05 января 2023

из сообщества "Городские парильни" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Городские парильни" во ВКонтакте (архив)

Вздутие живота, изжогу, обострение хронических заболеваний пищеварительной системы, диарею может вызвать переедание в новогодние праздники. От переизбытка пищи может появиться вялость и головная боль, сообщает пресс-служба многопрофильного консультативно-диагностического центра.

"Стоит уменьшить калорийность и жирность блюд на столе. Лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, блюдам из рыбы. В качестве десерта лучше предпочесть суфле, желе или безе. Желательно отказаться от картофеля, жирного мяса, салатов с сухариками и чипсами, белого хлеба. Салаты лучше заправлять йогуртовыми соусами", - советует врач-диетолог многопрофильного консультативно-диагностического центра Анна Верхоланцева.

Чтобы не набрать в весе за новогодние праздники, стоит исключить из меню сладкие газированные напитки и пакетированные соки, в которых очень много сахара. Майонез увеличивает калорийность блюд, шпроты, соления, острые соусы повышают аппетит и жажду.

Ускорить метаболизм и улучшить кровообращение поможет активный досуг: катание на коньках, ватрушках, лыжах, прогулки на свежем воздухе.

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# здоровое питание , новогодние каникулы

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