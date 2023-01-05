67 тыс. км проехали три машины ялуторовской больницы с июля 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

67 тыс. км составил общий пробег трёх автомобилей GAZelle next из автопарка ялуторовской Областной больницы №23. Машины поступили в больницу в июне и в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба здравоохранения Тюменской области.

Салоны автомобилей оснащены дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, аппаратом "Валента", позволяющим передавать данные ЭКГ врачу на стационарный компьютер, другим необходимым оборудованием.

На задней части "скорой" и в салоне встроены видеокамеры. Машины оснащены видеорегистраторами, которые подключены к спутниковой системе навигации ГЛОНАСС.