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67 тыс. км проехали три машины ялуторовской больницы с июля 2022 года

Общество, 12:30 05 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

67 тыс. км составил общий пробег трёх автомобилей GAZelle next из автопарка ялуторовской Областной больницы №23. Машины поступили в больницу в июне и в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба здравоохранения Тюменской области.

Салоны автомобилей оснащены дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, аппаратом "Валента", позволяющим передавать данные ЭКГ врачу на стационарный компьютер, другим необходимым оборудованием.

На задней части "скорой" и в салоне встроены видеокамеры. Машины оснащены видеорегистраторами, которые подключены к спутниковой системе навигации ГЛОНАСС.

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