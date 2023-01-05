Массовый прием заявлений от тюменских охотников начнется с 9 января 2023 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подать заявку на добычу птицы тюменские охотники могут с 9 января 2023 года, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Большое количество заявлений ожидается в момент начала приема 9 января в 12 часов. В связи с чем специалисты предупреждают население о возможных задержках в информировании граждан о статусе приема заявлений. Для подачи заявлений на участие в распределении охотничьих ресурсов тюменцам рекомендуют использовать портал услуг Тюменской области.