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Массовый прием заявлений от тюменских охотников начнется с 9 января 2023 года

Общество, 15:26 05 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подать заявку на добычу птицы тюменские охотники могут с 9 января 2023 года, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Большое количество заявлений ожидается в момент начала приема 9 января в 12 часов. В связи с чем специалисты предупреждают население о возможных задержках в информировании граждан о статусе приема заявлений. Для подачи заявлений на участие в распределении охотничьих ресурсов тюменцам рекомендуют использовать портал услуг Тюменской области.

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