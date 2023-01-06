  • 6 января 20236.01.2023пятница
  • В Тюмени -28..-30 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Школьникам расскажут о лекарственных растениях Тюменской области

Общество, 08:33 06 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О лекарственных растениях нашего края и их лечебных свойствах рассказывают на уроке "Зеленая аптека" в музее "Дом природы" в Ялуторовске.

В научной медицине практически используются более 250 видов растений. На уроках ребята знакомятся с дикоросами, которые применяются в медицине и кухне народов мира, узнают, какие растения ядовитые и как их распознать, изучают гербарии лекарственных растений из коллекции музея.

Стоимость урока — 65 рублей с человека. Телефон для справок: 8 (34535) 3-25-58.

Возрастная категория: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:41 06.01.2023Тоболяков приглашают на рождественский квартирник
09:07 06.01.2023Концерт ансамбля "Зори Тюмени" покажут во всех виртуальных залах Тюменской области
08:33 06.01.2023Школьникам расскажут о лекарственных растениях Тюменской области
17:43 05.01.2023Пройти онлайн курс о редких животных и выиграть поездку в московский зоопарк смогут юные тюменцы