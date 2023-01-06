Школьникам расскажут о лекарственных растениях Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О лекарственных растениях нашего края и их лечебных свойствах рассказывают на уроке "Зеленая аптека" в музее "Дом природы" в Ялуторовске.

В научной медицине практически используются более 250 видов растений. На уроках ребята знакомятся с дикоросами, которые применяются в медицине и кухне народов мира, узнают, какие растения ядовитые и как их распознать, изучают гербарии лекарственных растений из коллекции музея.

Стоимость урока — 65 рублей с человека. Телефон для справок: 8 (34535) 3-25-58.

Возрастная категория: 6+.