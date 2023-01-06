Тюменцам предлагают передать слова благодарности медикам и спасателям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Международный День благодарности, 11 января, Почта России предлагает всем желающим отправить письмо или открытку со словами признательности в адрес тюменских медиков или спасателей. Сделать это можно даже не выходя из дома: в мобильном приложении или на сайте Почты России.

Важно написать верный почтовый адрес:

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Станция скорой медицинской помощи" 625002, г. Тюмень, ул. Немцова, 34;

- Главное управление МЧС России по Тюменской области, 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

Почтальон доставит бумажную версию в почтовый ящик, пишет "Мегатюмень".