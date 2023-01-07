Новогоднее желание 4-летней Евы из Ишима исполнил замминистра обороны РФ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю мечту Евы из Тюменской области в рамках акции "Елка желаний" исполнил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его поручению представители минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили 4-летнюю девочку и ее семью в Ишиме.

"Ева очень хотела встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить от них сюрприз. Она рассказала стихотворение, после чего получала из рук Деда Мороза и Снегурочки новогодние подарки. Подарочный набор "Армия России" состоял из сувенирной продукция для всей семьи и включал в себя аксессуары, одежду и игрушки", — сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В "Елке желаний" принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.