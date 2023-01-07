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В торговых центрах Ишима проверили пожарную безопасность

Общество, 09:19 07 января 2023

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Проверку пожарной защиты провели в торговых центрах Ишима сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, сообщает МЧС по Тюменской области.

Кроме профилактического осмотра, до руководителей торговых центров доведены обязательные требования пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

С персоналом объектов проведены инструктажи, на которых разобраны действия при возникновении возгорания и правила использования первичных средств пожаротушения.

"Мы обращаем внимание на исправность первичных средств пожаротушения, также производится осмотр систем пожарной защиты. Это автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения", – отметил инспектор отдела.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Ишим , проверка

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