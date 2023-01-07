16-летняя девушка пострадала в ДТП на автодороге Тюмень-Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летняя девушка пострадала в ДТП на 58-м км автодороги Тюмень-Омск ночью 6 января, сообщает ГИБДД Тюменской области. Находившийся за рулем Nissan молодой человек убежал с места происшествия, но был задержан в одной из соседних деревень.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетней. Девушка взяла ключи без разрешения и поехала в клуб. Там познакомилась с молодым человеком, который предложил съездить в клуб в соседнюю деревню и сам сел за руль.

В 23 часа 11 минут водитель совершил столкновение с автомобилем Daewoo. Пассажирка Nissan получила травмы ключицы и позвоночника.

Виновника ДТП помогли установить очевидцы. 26-летнего молодого человека дома, он был в тапочках, в майке, но с поцарапанным лицом, и сначала отрицал, что это он управлял автомобилем.

Выяснилось, что прав категории "В" у него нет. Он был нетрезв, показания алкотестера составили 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.