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ФК "Тюмень" отправится в Омск на турнир "Кубок "Иртыша"

Спорт, 13:43 07 января 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

В турнире "Кубок "Иртыша" примут участие игроки футбольного клуба "Тюмень". На соревнования в Омск они отправятся двумя составами.

В конце января тюменские футболисты вернутся из отпуска, за четыре дня им предстоит провести четыре матча.

12 февраля тюменцы сыграют со своими резервистами из "Тюмени-2". На следующий им будет противостоять местный "Иртыш".

На 14 февраля запланирована встреча с любительским "Иркутском", который планирует начать следующий сезон во второй лиге.

Завершит турнир команда под руководством главного тренера Игоря Меньщикова матчем с красноярским "Енисеем-2".

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