Тюменца с мефедроном задержала полиция на улице Рождественской

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, подозреваемого в хранении наркотиков задержали сотрудники отдельного батальона ППС, сообщает региональное УМВД. Заведено уголовное дело.

На ул. Рождественской полицейские обратили внимание на подозрительного пешехода и остановили его для проверки документов.

На вопрос, имеет ли он при себе запрещенные средства, ранее судимый тюменец 1985 года рождения ответил утвердительно.

В его личных вещах был обнаружен сверток с порошком, экспертиза установила, что это мефедрон общей массой более четырех с половиной граммов.

По словам мужчины, наркотик он приобрел бесконтактным способом для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок от трех до 10 лет.