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Житель Тюменского района украл с витрины торгового центра дорогие наушники

Происшествия, 16:15 07 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже наушников из магазина задержали тюменские полицейские. Как сообщает региональное УМВД, ущерб составил более 12 тыс. рублей, заведено уголовное дело.

В дежурную часть полиции с заявлением о краже беспроводных наушников обратился представитель магазина, расположенного в торговом центре на ул. Тимофея Чаркова.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный, неоднократно судимый житель Тюменского района 1996 года рождения.

Он рассказал оперативникам, что приехал в торговый центр с целью хищения ценного имущества. В магазине бытовой электроники злоумышленник выбрал момент, когда продавцы отвлеклись и похитил товар с витрины. Наушники он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

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# кража , уголовное дело

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