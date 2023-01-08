В Тюмени в районе ММС сгорел автосервис

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в частном автосервисе на ул. Буровиков в районе ММС произошел в Тюмени ночью 8 января. Сведений о погибших и пострадавших пока нет, сообщает региональное управление МЧС.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, провели работы по разбору и проливке конструкций. "Причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из автомобилей, который находился в помещении автосервиса", - рассказали пожарные.

Одноэтажное здание автосервиса получило сильные повреждения. В пяти рядом расположенных частных домовладениях частично пострадали окна.