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В Тюмени в районе ММС сгорел автосервис

Происшествия, 09:30 08 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в частном автосервисе на ул. Буровиков в районе ММС произошел в Тюмени ночью 8 января. Сведений о погибших и пострадавших пока нет, сообщает региональное управление МЧС.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, провели работы по разбору и проливке конструкций. "Причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в одном из автомобилей, который находился в помещении автосервиса", - рассказали пожарные.

Одноэтажное здание автосервиса получило сильные повреждения. В пяти рядом расположенных частных домовладениях частично пострадали окна.

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# автосервис , ГУ МЧС России по Тюменской области

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